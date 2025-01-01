Не виходить на зв’язок: уламки дрону у Києві влучили у квартиру відомого українця

Пошуково-рятувальна операція на місці події триває

У Печерській районі Києва, де уламки російського дрона впали на житловий будинок, було пошкоджено квартиру професора та нейробіолога Ігоря Зими. Зараз він не виходить на зв’язок.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише український журналіст Олексій Бобровников. Він зазначив, що чоловік не відповідає на телефонні дзвінки.

"Поки Ігор не бере слухавку, тримаємо кулаки", — пише Бобровников.

Передісторія

Вранці 1 січня росіяни атакували Київ дронами. Уламки ворожого БПЛА впали на житловий будинок у Печерському районі, частково зруйнувавши два верхні поверхи та викликавши пожежу.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість загиблих зросла до двох людей. Водночас в Офісі Генпрокурора повідомляють, що кількість постраждалих в результаті атаки зросла до семи осіб, серед яких дві вагітні жінки.

Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Нагадаємо, раніше кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події та показав, як зараз виглядає будинок. На фото видно, що значною мірою постраждала частина верхнього поверху.