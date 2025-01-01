Що можна побачити на нічному небі у січні 2025: головні астрономічні події

В перший місяць року буде три астрономічні цікавинки

Хоча у січні не буде таких грандіозних астрономічних явищ, як зорепад Гемініди, космосу знайдеться чим здивувати астрономів. На початку січня можна буде побачити Венеру, Сатурн, Марс та Місяць в цікавих поєднаннях.

Графік викладає Space.com. 3 січня радять дивитися на південний захід у будь-який час після настання темряви. Висхідний півмісяць буде 3 січня, близько до Венери — вона також буде освітлена, і можна буде побачити Сатурн неподалік.

4 січня після заходу сонця можна буде побачити Сатурн, закритий Місяцем. Триватиме явище кілька годин після заходу сонця на південному заході.

Місяць, Венера та Сатурн зберуться разом

13-14 січня після заходу сонця повний Місяць майже закриє Марс. Сам Марс буде великим та яскравим, що також цікаво для спостережень, але на понад годину його закриє повний Місяць.

Фази місяця в січні

З початку року Місяць перейде у фазу зростання, аж до повні 14 січня. Наступна фаза росту Місяця очікується в кінці січня — з 30 числа.

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