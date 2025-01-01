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Що можна побачити на нічному небі у січні 2025: головні астрономічні події

Автор
Галина Михайлова
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В січні можна спостерігати кілька цікавих явищ
В січні можна спостерігати кілька цікавих явищ. Фото Freepik

В перший місяць року буде три астрономічні цікавинки

Хоча у січні не буде таких грандіозних астрономічних явищ, як зорепад Гемініди, космосу знайдеться чим здивувати астрономів. На початку січня можна буде побачити Венеру, Сатурн, Марс та Місяць в цікавих поєднаннях.

Графік викладає Space.com. 3 січня радять дивитися на південний захід у будь-який час після настання темряви. Висхідний півмісяць буде 3 січня, близько до Венери — вона також буде освітлена, і можна буде побачити Сатурн неподалік.

4 січня після заходу сонця можна буде побачити Сатурн, закритий Місяцем. Триватиме явище кілька годин після заходу сонця на південному заході.

Місяць, Венера та Сатурн
Місяць, Венера та Сатурн зберуться разом

13-14 січня після заходу сонця повний Місяць майже закриє Марс. Сам Марс буде великим та яскравим, що також цікаво для спостережень, але на понад годину його закриє повний Місяць.

Фази місяця в січні

З початку року Місяць перейде у фазу зростання, аж до повні 14 січня. Наступна фаза росту Місяця очікується в кінці січня — з 30 числа.

Раніше "Телеграф" розповідав про святковий знімок від НАСА. В космосі сфотографували зоряне скупчення, відоме як "Різдвяна ялинка".

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#Космос #Наука #Астрономія