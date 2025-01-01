Паперові документи не потрібні. Як отримати УБД і скільки буде дійсна "бронь" після 1 січня

Із січня 2025-го в "Дії" з’явиться е-посвідчення учасника бойових дій

Із 1 січня 2025-го в Україні впроваджують автоматичне надання статусу учасника бойових дій (УБД). Військовим, які виконують бойові завдання, тепер не потрібно буде подавати паперові документи.

Після надання статусу УБД захисник матиме можливість згенерувати е-посвідчення у "Дії", такий документ можна буде демонструвати з січня 2025 року.

Більше про це читайте у публікації: "Новий рік — нові податки та тарифи. Що зміниться для українців з 1 січня 2025".

Також Кабмін продовжив бронювання після кібератаки на реєстри Мін’юсту, таким чином воно буде дійсне до 20 січня, у випадку, коли терміни спливли 20 грудня. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки — роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи реєстрів.

Нагадаємо, 2025 року в Україні державні та комунальні заклади охорони здоров’я братимуть гроші за певні послуги. "Телеграф" розповідав, за що українці заплатять у лікарнях з 1 січня.