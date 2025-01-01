Лікування влетить в копієчку. За що українці заплатять у лікарнях з 1 січня

Програма медичних гарантій не покриватиме деякі послуги у медзакладах

Із 1 січня 2025-го в Україні державні та комунальні заклади охорони здоров’я братимуть гроші за певні послуги. Кабмін не покриватиме їх програмою медичних гарантій. З початку року до них відноситимуться:

надання медичних послуг не за місцем проживання чи перебування пацієнта за умови, що це не спричинено його медичним станом;

можливість самостійно обрати лікаря при отриманні спеціалізованої медичної допомогти в плановому порядку в стаціонарі;

перебування в палаті з підвищеним рівнем комфорту та сервісу за побажанням пацієнта.

Більше про новації 2025 року читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Новий рік — нові податки та тарифи. Що зміниться для українців з 1 січня 2025".

Платити потрібно буде за звернення без направлення лікаря, крім випадків, коли воно не вимагається.

Вартість додаткових послуг медзаклади визначатимуть самостійно. Оплатити медичну допомогу можна лише в безготівковій формі на офіційний рахунок закладу.

Нагадаємо, медико-соціальних експертних комісій в Україні офіційно більше не буде. Замість них з 1 січня будуть нові експертні комісії в кластерних і надкластерних лікарнях. "Телеграф" розповів, де і як українцям пройти огляд і підтвердити інвалідність.