Весь Львів у диму: у місті пройшла смолоскипна хода до дня народження Бандери (відео)
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Учасники пройшли центральними вулицями міста
У Львові відбулася масштабна факельна хода. Як відомо, 1 січня 2025 року відзначається 116 річниця від дня народження лідера Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери.
Відеозаписами із заходів поділилися місцеві telegram-канали. Учасники ходи пройшли центральними вулицями міста з українськими прапорами та скандували патріотичні гасла.
Перед цим учасники урочистого заходу поклали квіти біля пам’ятника Бандері, а також нагадали, що його ідеї зберігають актуальність і сьогодні.
На відеозаписах помітно, що на захід вийшло кілька сотень людей.
Як відомо, Бандера був політичним діячем та одним з ідеологів українського націоналістичного руху XX століття. Після розколу 1940 року Організації українських націоналістів він став головою Проводу ОУН-Б.
Він народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів (Івано-Франківська область), у сім’ї греко-католицького священника. Був вбитий агентом КДБ у 1959 році в Мюнхені за наказом радянського керівництва.
Нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив конкурс на виконання пісні про Степана Бандеру. Найкращі з них заспівають на день заснування ОУН 3 лютого.