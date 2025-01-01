Весь Львів у диму: у місті пройшла смолоскипна хода до дня народження Бандери (відео)

Учасники пройшли центральними вулицями міста

У Львові відбулася масштабна факельна хода. Як відомо, 1 січня 2025 року відзначається 116 річниця від дня народження лідера Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери.

Відеозаписами із заходів поділилися місцеві telegram-канали. Учасники ходи пройшли центральними вулицями міста з українськими прапорами та скандували патріотичні гасла.

Перед цим учасники урочистого заходу поклали квіти біля пам’ятника Бандері, а також нагадали, що його ідеї зберігають актуальність і сьогодні.

На відеозаписах помітно, що на захід вийшло кілька сотень людей.

Як відомо, Бандера був політичним діячем та одним з ідеологів українського націоналістичного руху XX століття. Після розколу 1940 року Організації українських націоналістів він став головою Проводу ОУН-Б.

Він народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів (Івано-Франківська область), у сім’ї греко-католицького священника. Був вбитий агентом КДБ у 1959 році в Мюнхені за наказом радянського керівництва.

Нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив конкурс на виконання пісні про Степана Бандеру. Найкращі з них заспівають на день заснування ОУН 3 лютого.