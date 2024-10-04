Доллар будет дорожать: каким ожидается курс к концу недели

НБУ следит за показателями

В последние дни текущей недели курс доллара точно не достигнет 42 гривен. Однако колебания все-таки будут.

По словам директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, передает 24 Канал, в течение 4-6 октября курс американской валюты будет расти. Она объясняет это многими факторами и отмечает, что в начале октября украинцам будут выплачивать заработную плату.

Золотько прогнозирует, что колебания курса доллара в течение этих дней будут в пределах 41,40-41,90 гривен.

Кроме того, американская валюта будет умеренно дорожать. Но Нацбанк в дальнейшем будет соблюдать стратегию управляемой гибкости, чтобы следить за курсом и не допустить сильных скачков.

Курс доллара по состоянию на 4 октября

По данным портала Минфин, в пятницу, 4 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,55 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка) и 41,48 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2202 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким прогнозируется курс доллара в Украине в течение октября.