Долар припинив дешевшати: якого курсу очікувати протягом цього тижня

Вище 42 він точно не стрибне

На валютному ринку Україні певний час трималось зниження курсу американської валюти. Поточний тиждень принесе гойдалки.

Упродовж 2-6 жовтня 2024 курс готівкового долара постійно коливатиметься залежно від ситуації в безготівковому сегменті. Такий прогноз дав голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловській, передає ТСН.

За його словами, очікується розширення коридору показників продажу готівкової валюти на 10 копійок. Тож курс долара коливатиметься в межах 41,30-41,90 гривень протягом цього тижня.

Курс долара станом на 2 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 2 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,10 грн (купівля) та 41,55 (продаж). Готівковий курс — 41,40 (купівля) та 41,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,2476 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи є ймовірність здорожчання американської валюти до 45 гривень у наступному році в Україні. Думку висловив нардеп Ярослав Железняк.