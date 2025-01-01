Доплати вчителям-2025. Коли і які суми освітяни отримають на руки

В бюджеті на рік закладено 4,6 млрд грн на доплати

Із 1 січня 2025-го в Україні запроваджують щомісячну вчительську доплату у 1300 гривень на додаток до основної зарплатні. Ці кошти оподатковуються, тому на руки педагоги отримають 1000 грн.

Вже з 1 вересня ця доплата удвічі збільшиться і становитиме 2000 гривень "чистими" (2600 гривень до оподаткування). У Кабінеті міністрів обіцяють, що нарахування здійснюватимуть автоматично, вчителям не потрібно писати заяви, щоб отримувати доплату. Коштуватиме це бюджету 4,6 млрд грн.

Більше про новації 2025 року читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Новий рік — нові податки та тарифи. Що зміниться для українців з 1 січня 2025".

Нагадаємо, Кабмін шість разів переносив строки виконання постанови про збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів. Тож зарплати вчителям піднімуть вже після війни.

Також нагадаємо перший освітній омбудсмен України Сергій Горбачов пояснив "Телеграфу", яку зарплату мають отримувати вчителі. Відповідно до закону "Про освіту", мінімальна зарплата педагога найнижчої категорії має складати не менш, як три "мінімалки" (з 1 квітня 2024 вона становить 8 000 грн), тобто 24 тис. грн.