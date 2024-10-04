Найбільше відзначився рис: як змінились ціни на популярні крупи в Україні

Є актуальні цінники в магазинах

На українському ринку виросли ціни на популярні крупи — рис, гречку та макарони. Найменше здорожчання відбулось на останню бакалію.

Однак деякі види цих товарів у порівнянні з минулим місяцем навіть здешевшали. Про це свідчать дані порталу Мінфін.

Згідно з моніторингом, наразі рис довгий 1 кг можна придбати в середньому по 60,20 гривень. У вересні його вартість була менша на 0,41 гривні, тобто 56,79 гривні.

Рис довгий пропарений у жовтні в середньому продається по 66,60 гривень. Його ціна за місяць не змінилась.

Водночас рис довгий коштує в середньому 65,72 гривні, що 2,87 гривні менше, аніж у вересні — 68,59 гривні.

Тим часом гречка в магазинах продається в середньому за 28,65 гривні. У вересні цінник складав 28,32 гривні, тобто на 0,33 гривні меншим.

Водночас наразі макарони коштують в середньому 34,43 гривні. Їх вартість майже не змінилась у порівнянні з вереснем — 34,42 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні на 154% здорожчав овоч борщового набору. Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові, розповіла, чому він виріс в ціні.