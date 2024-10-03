Морква місцями здорожала на 10 грн: чому ціни не стоять на місці

Є актуальні цінники в магазинах

Експерти наразі фіксують серйозне зростання цін на певні продукти у порівнянні з минулими роками. Великого здорожчання зазнала і морква.

Підвищення цін можна пояснити декількома факторами. Про них "Телеграфу" розповіла Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові.

За її словами, ціни на моркву почали рости через:

зниження обсягів виробництва, на що своєю чергою вплинули погодні умови (посуха або надлишкова волога) в більшості регіонах України;

зростання витрат на виробництво та логістику. Під час воєнного стану та загального економічного середовища ціни на паливо, добрива та інші витрати, які потрібні для вирощування і транспортування продуктів, виросли;

втрати частини площ для вирощування;

перевищення попиту над пропозицією, адже на внутрішньому ринку спостерігається дефіцит.

Вартість овочу в Україні

Попович каже, що наразі на оптовому ринку "Шувар" морква коштує у середньому 16,5 гривні, що на 154% вище вартості у такий же період торік, коли кілограм товару можна було купити за 6,5 гривень.

Водночас згідно з даними сайту "Мінфін", наразі в середньому моркву можна придбати за 20,49 гривні 1 кілограм. Місяцем раніше вона коштувала 16,01 гривні, тобто на 4,48 гривні дешевше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні майже вполовину здорожчали баклажани. Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові, пояснила, чому відбулись такі зміни.