Рус

Сезон пройшов: популярна баштанна культура знову здорожчала майже вдвічі

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Баштанні культури
Баштанні культури. Фото Відкриті джерела

Дешевше вже не буде

На українському ринку спостерігається здорожчання дині. Помітний ріст цін можна пояснити п'ятьма факторами.

Як повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові для "Телеграфу", одним з факторів, який вплинув на вартість баштанної культури, є завершення сезону. Більшість виробників завершили збір врожаю та реалізацію товару, хоча попит на нього залишається високим.

За її словами, через війну відбулись зміни у регіонах постачання дині, які вплинули на її загальний дефіцит.

"Основні регіони виробництва, такі як південь України, зокрема Херсонська область, постраждали від військових дій та окупації, що значно скоротило врожай і поставки дині. Водночас, інші регіони, такі як Закарпаття або Одеська область, могли частково компенсувати дефіцит, але не в повному обсязі", — пояснює Попович.

Водночас вона порівнює ціни наразі та торік і дійшла висновку, що значне здорожчання можна пояснити одразу декількома факторами. Зокрема:

  • Дефіцит на фоні війни, адже основний регіон постачання (частина Херсонської області) була окупована та пошкоджена;
  • Зростання витрат на логістику;
  • Загальне здорожчання продуктів через інфляцію.

Ціни на диню в Україні

Наразі на оптовому ринку "Шувар" дині коштують у середньому 50 грн/кг, що на 17,6% вище вартості у такий же період минулого року.

Водночас у "Сільпо" диню можна придбати за 69,0 гривень 1 кілограм.

У "EKOMARKET" ціна на товар становить 39,90 гривень за кілограм.

А "Novus" пропонує товар за 42,99 гривні 1 кг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на ринку є дефіцит одного осіннього фрукта. Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові, поділилась прогнозом щодо цін.

Теги:
#Ціни #Ціни на продукти #Диня