Путін цинічно пояснив, чому Росія вдарила по цивільних у Сумах та Кривому Розі

Диктатор нічого не сказав про жертви серед цивільних

Володимир Путін уперше публічно підтвердив причетність Росії до удару по Сумському державному університету, внаслідок якого загинули десятки людей. За його словами, це була "відплата" за дії українських військових у прикордонних з Росією регіонах.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання кремлівського журналіста. Путін визнав, що об’єктом атаки став цивільний конгрес-центр, але пояснив це тим, що нібито в ньому нагороджували військових і представників Сил оборони, причетних до операцій на території Курської області.

"Наприклад, всім добре відомий удар наших ЗС РФ по конгрес-центру Сумського університету. Це цивільний об’єкт чи ні? Цивільний. Але там проходило нагородження тих, хто скоїв злочини в Курській області. І підрозділів ЗСУ, і націоналістів. Тих людей, яких ми вважаємо злочинцями, які повинні були отримати заслужену відплату за скоєне у прикордонному регіоні, в тому числі Курській області. Вони його отримали", — заявив російський диктатор.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по центру Сум загинуло 35 людей, ще 119 отримали поранення — серед них 9 дітей. Ексглава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів у коментарі "Телеграфу", що, на його думку, терор мирного населення Росія влаштовує з метою придушення духу українців.

Таку ж риторику він застосував і до ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня, назвавши ціллю нібито "заслужених на покарання" учасників зібрання в ресторані.

"Проводять якісь зборища в ресторані ті люди, які заслуговують найсерйознішого покарання за злочини. Таке теж було. У ресторані проводять сходки, зібрання, наради, щось відзначають там, горілку п’ють і так далі. Ну, от туди теж було завдано удару. Це громадські об’єкти? Громадські. Але мета яка? Військова", — цинічно розповів Путін.

4 квітня 2025 року російські війська завдали ракетного удару по житловому району Кривого Рогу. Удар було здійснено балістичною ракетою "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною. Ракета влучила в центр одного з мікрорайонів міста — поблизу дитячого майданчика та закладу харчування. За офіційними даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 19 людей, зокрема дев'ятьох дітей. Ще понад 50 осіб зазнали поранень. Наймолодшою жертвою цього удару став трирічний Тимофій Цвіток.

Тоді ж у мережі з'явилися кадри з камер відеоспостереження ресторану RoseMarine — на відео видно момент вибуху та перебіг подій у залі закладу перед прильотом. Запис оприлюднило французьке видання FRANCE 24, спростувавши заяви Кремля про нібито присутність у ресторані "українських командирів та західних інструкторів". На кадрах — мирні відвідувачі, здебільшого жінки, жодних ознак військової присутності немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Росії посилили репресивне законодавство: тепер за "дискредитацію армії" загрожує до семи років ув’язнення. Також значно спростили процедуру визнання громадян та організацій "іноземними агентами".