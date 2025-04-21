Венс бачив Папу перед його смертю: навіщо віцепрезидент США їздив до Ватикану

Вже давно не було секретом, що Франциска перебуває на Папському престолі останні дні

Через погіршення стану здоров’я Папи Франциска вже протягом року розглядалася можливість його відставки, а останнім часом і смерть. Понтифік помер 21 квітня. Після його смерті у Ватикані розгориться боротьба за Папський престол між консерваторами та прогресивистами.

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс здійснив візит до Ватикану з метою впливу на вибори наступного Папи Римського. Про це професор Стокгольмської школи теології Кирило Говорун розповів "Радіо Свобода". Теолог також зробив публікацію у Facebook із поясненнями.

З часів Іполита та Каллікста в Католицькій церкві існують консерватори та прогресивісти. Дві ці течії борються за вплив на політику Ватикану. Логічно, що великі можливості набуває група, яку представляє понтифік.

Папа Франциск представляв більш ліберальне прогресивне крило на відміну від своїх попередників Івана Павла II та Бенедикта XV, які були досить консервативними. Через боротьбу Франциска за права іммігрантів та бідних верств населення його навіть звинувачували у марксизмі, розповів Говорун.

"Зараз ця діалектика продовжиться, це очевидно і ми не знаємо, звичайно, ніхто не знає, хто переможе: прогресивіст, консерватор, або той, хто стоятиме над цією сутичкою", — пояснив теолог і додав, що в будь-якому випадку це протистояння визначатиме вибори нового понтифіка.

За його словами, президент США Дональд Трамп намагатиметься впливати на вибори Папи Римського. Нещодавній візит Венса до Ватикану, який зустрівся з понтифіком перед його смертю, відображає також ставлення адміністрації Трампа до глобального поширення політичного консерватизму.

"Ми бачимо це у спробах впливати на вибори в Європі та очевидно, що ці спроби поширюватимуться і на Католицьку церкву. Тим більше зараз така можливість у зв’язку зі смертю Папи Франциска, яка відкрилася для американської адміністрації, і, безумовно, цією можливістю ця адміністрація намагатиметься скористатися", — сказав Говорун.

На думку професора, "політичний католицизм" піднімає голову аналогічно популярному в Росії "політичному православ’ю", очолюваному Патріархом Московським Кирилом (Володимир Гундяєв).

"Політичний католицизм, яскравим представником якого є віцепрезидент Венс, намагатиметься впливати на вибори наступного понтифіка, – стверджує теолог. – Саме католицька версія політичного православ’я у версії Патріарха Кирила, що просувається Венсом і Ко., відіграватиме важливу роль на новому конклаві".

За прогнозами Говоруна, на новому конклаві загостриться ще одна діалектика: американська та антиамериканська, яка не повністю збігатиметься з діалектикою консерватизму та прогресивизму. Тобто, наприклад, консерватори, особливо з глобального Півдня, далеко не обов’язково підтримуватимуть лінію Венса.

"Якщо Вашингтон буде втручатися в конклав занадто сильно, тобто так, як це характерно для підходів Трампа, то це, найімовірніше, матиме зворотній ефект", — резюмує професор.

Раніше ми розповіли, які ж наслідки матиме смерть Папи Франциска для українських віруючих, чи щось зміниться в богослужіннях і чим відрізняються греко-католики від прихильників римського обряду.