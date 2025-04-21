Чому в огірків гіркі "попки" і як цього уникнути: поради щодо вирощування овоча

Іноді буває так, що огірки мають гіркий присмак, особливо внизу овочів

Ближче до травня городники та дачники планують посадку огірків на грядках. Перед тим, як приступити до цієї справи, потрібно знати, чому в огірків бувають гіркі "попки" і як уникнути цього. Ми вже розповідали, коли і як сіяти солодку кукурудзу, а сьогодні ділимося порадами щодо вирощування огірків.

Як виявилося, гіркий смак у огірків викликає така речовина, як кукурбітацин. Це з’єднання завжди присутнє в огірках, але його рівень змінюється в залежності від процесу вирощування огірків, пише видання The Spruce. Зменшити концентрацію кукурбітацину в овочах можна, якщо дотримуватися деяких правил щодо посадки та догляду за рослиною.

Як виростити негіркі огірки?

Кукурбітацин найчастіше концентрується у листі та стеблах огірків. Однак через стресові фактори він може переміщатися з листя в плоди. До факторів, які можуть впливати на смак огірків, відносяться різкі перепади температур, пересихання або надмірне зволоження ґрунту та інше.

Крім того, при цвітінні огірків запилювачі можуть витягувати пилок з дрібніших чоловічих квіток і запилювати жіночі, це також призводить до появи гіркого присмаку в плодах.

Щоб запобігти появі гіркого присмаку в огірків, потрібно вжити заходів під час посадки та вирощування. Дуже важливо вчасно поливати грядки з огірками, оскільки вони не втносять пересихання ґрунту.

Перед посівом удобріть грядки під огірки компостом. А потім удобрюйте ґрунт кожні 5-6 тижнів після посадки насіння. Це збільшить шанси на гарний і не гіркий урожай.

Забезпечте грядки з огірками простором. Вони не повинні конкурувати за поживні речовини та воду з іншими культурами і тим більше з бур’янами. Рослині потрібне місце, щоб розростатися і плестись.

При виборі сорту огірків краще брати той, який виробляє тільки жіночі квітки. Таким чином ви уникнете перенесення пилку з чоловічих квіток на жіночі, що призводить до гіркого смаку плодів.

Також подбайте про те, щоб огірки отримували достатньо сонячного світла та тепла. Вирощені в тіні огірки здебільшого матимуть гіркий присмак.

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