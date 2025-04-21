Грози та заморозки: коли українцям чекати суттєвого погіршення погоди

Холодне повітря з боку Скандинавського півострова принесе заморозки не лише на землі, а й у повітрі

Погода в Україні продовжує радувати комфортною температурою та малохмарним небом. У багатьох регіонах погода більше відповідає не другій половині квітня, а середині травня з денними показниками до +22…+27 °С. Водночас ночами за рахунок малохмарного неба та слабкого вітру температура знижується до +4…+9 °С, а середньодобові значення стійко перевищують позначки +15…+17 °С.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич, на найближчі кілька днів серйозних змін у погодних процесах не планується.

Над Україною продовжуватиме панувати тепла повітряна маса, тому середні показники температури перевищуватимуть кліматичну норму на 4 – 8 °С. Проте, атмосферний тиск з кожним днем потроху знижуватиметься, а повітряна маса поступово насичуватиметься вологою, що збільшить ймовірність короткочасних дощів.

Так, 22 квітня на крайньому заході України, а 23 – 25 квітня також місцями на сході, півдні та півночі країни проходитимуть локальні короткочасні дощі, часом у супроводі гроз. У західних областях 24 та 25 квітня місцями можливе шквалисте посилення вітру та град. Але, попри хмарність та періодичні дощі, температура залишиться стабільно високою по всій країні.

Вітер буде переважно слабким, змінних напрямків. Вночі та вранці у низинних ділянках місцевості, а також уздовж узбережжя морів можливі короткочасні тумани. Середнє тло температур до 25 квітня включно коливатиметься від +5... +12 °С уночі до +23… +28 ° С вдень; вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів за рахунок холодної води денна температура виявиться нижчою – в межах +13… +18 °С.

Більш серйозні зміни у погодних умовах відбудуться з 26 квітня. Вони будуть пов’язані з активізацією циклонічної діяльності над східною Європою на тлі вторгнення холодного арктичного повітря із півночі. З 26 числа очікується проходження холодного фронту у супроводі дощів з грозами та шквалами, а за ним пошириться холодне повітря з боку Скандинавського півострова.

На карті для наочності показано поширення холодного арктичного повітря на східну Європу 27 квітня (синій та фіолетовий колір)

Таким чином, вже 27 квітня по всій Україні температура зменшиться на 6 – 10 °С. У західних та північних регіонах 26 – 27 квітня можливі заморозки не тільки на поверхні ґрунту, але місцями також у повітрі до 0… -3 °С. На решті території країни нічна температура опуститься до +3... +8 °С, днем коливатиметься в межах +13… +18 °С.

Але похолодання надовго не затримається. Поступово до кінця місяця повітряна маса швидко прогріватиметься, і вже 28 – 30 квітня нічних заморозків не буде, а показники денної температури очікуються в діапазоні +17…+23 °С.

Нагадаємо, погода у Києві продовжує бути сонячною та по-літньому теплою. Температура у місті у ці дні підвищиться до +26 градусів. Різких будь-яких змін у синоптичній ситуації у понеділок-середу не очікується.