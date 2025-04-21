Єдиний в Україні: відомий український бодібілдер придбав ексклюзивний суперкар (фото, відео)

Особливий шарм ексклюзивній автівці додає її бірюзовий салон

В Україну прибув справжній автоспортивний шедевр — єдиний Aston Martin DB12 у смарагдово-зеленому кольорі і вже має власника. Його придбав Сергій Данилець — титулований бодибілдер, триразовий чемпіон Arnold Classic, World Champion і популярний онлайн-тренер.

Як повідомила його дружина Анастасія, суперкар коштує майже 16 млн гривень.

Фото: особиста сторінка Анастасії Данилець

DB12 — це нова ера британського Gran Turismo, з 4-літровим V8 потужністю 671 кінських сил та неймовірним розгоном. Особливий шарм ексклюзиву додає його розкішний бірюзовий салон, який ідеально контрастує зі смарагдово-зеленим кузовом. Така кольорова комбінація — справжній дизайнерський шедевр, що підкреслює унікальність авто.

Інтер’єр автівки вражає: цифрова панель, мультимедійний екран, голосове управління, преміум-звук, а також фірмова "ширяюча" консоль.

Модель представили в 2023 році в Каннах і вона стала першою, що отримала новий логотип Aston Martin. Наразі її побачили на українських вулицях.

За даними українського сайту продажу авто, даний спорткар коштує близько 388 634 доларів або 15 933 994 гривень.

Поява такого авто в Україні — справжня рідкість і подія для автоспільноти. Aston Martin DB12 вже встиг викликати захоплення серед шанувальників елітних машин і стати зіркою соцмереж.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Львів здивував появою рідкісного суперкара — McLaren 570S, який помітили на вулиці. Цей елітний автомобіль, що вражає своїм динамічним силуетом і неймовірною швидкістю, одразу став об'єктом захоплення для перехожих і фанатів авто.