Варення вже "золоте": ціна на малину в Україні побила семирічний рекорд

У жовтні минулого року її можна було придбати за 65 гривень

В Україні зростають ціни на малину. Серед чинників, які вплинули на здорожчання — скорочення пропозиції товару.

Наразі на оптових ринках малину можна придбати за 250-350 гривень 1 кілограм, але ціна залежить від сорту, якості та обсягу пропонованої ягоди. Минулого тижня вона коштувала на 67% дешевше і середня вартість на неї не перевищувала 180 гривень, як кажуть аналітики проєкту EastFruit.

Вони також додають, що на українському ринку наразі гуртові ціни на малину є найвищими за останні 7 років.

Аналітики пояснюють, що позитивна тенденція викликана скороченням асортименту з місцевих виробників, а також збільшенням цін на інші товари, зокрема яблука.

Основною пропозицією на ринку становить малина ремонтантних сортів. Виробники планують збирати такий товар ще кілька тижнів, поки триматиметься тепла погода.

"Порівняно з минулим роком оптові ціни на малину в Україні сьогодні вже на 310% вищі. На початку жовтня 2023 року середні ціни на малину на цей час часу становили 65 грн/кг, коли у 2022 році, вони були на порядок вищими, а саме 140 грн/кг", — резюмували у проєкті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на ринку відбувається здорожчання винограду. Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові поділилась прогнозом щодо майбутніх цін.