Варенье уже "золотое": цена на малину в Украине побила семилетний рекорд

В октябре прошлого года ее можно было приобрести за 65 гривен

В Украине растут цены на малину. Среди факторов, повлиявших на удорожание, — сокращение предложения товара.

Пока на оптовых рынках малину можно приобрести за 250-350 гривен 1 килограмм, но цена зависит от сорта, качества и объема предлагаемой ягоды. На прошлой неделе она стоила на 67% дешевле и средняя стоимость не превышала 180 гривен, как говорят аналитики проекта EastFruit.

Они также добавляют, что на украинском рынке сейчас оптовые цены на малину являются самыми высокими за последние 7 лет.

Аналитики объясняют, что положительная тенденция вызвана сокращением ассортимента местных производителей, а также увеличением цен на другие товары, в частности яблоки.

Основным предложением на рынке составляет малина ремонтантных сортов. Производители планируют собирать такой товар еще несколько недель, пока будет держаться теплая погода.

"По сравнению с прошлым годом оптовые цены на малину в Украине сегодня уже на 310% выше. В начале октября 2023 года средние цены на малину в настоящее время составляли 65 грн/кг, когда в 2022 году они были на порядок выше, а именно 140 грн/кг», — резюмировали в проекте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на рынке происходит удорожание винограда. Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове поделилась прогнозом по будущим ценам.