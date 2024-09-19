Ціни на популярну в Україні ягоду серйозно виросли: що буде далі

Вартість товару на ринку та в магазині відрізняється

На українському ринку відбулось здорожчання винограду. Місцями ціна виросла на майже 40%.

Як розповіла Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові для "Телеграфу", причинами здорожчання стали одразу чотири вагомі фактори. Серед них є тривала посуха.

За її словами, на підвищення цін також вплинули:

Низька закладка врожаю;

Війна;

Проблеми з логістикою, що ускладнили виробництво та постачання ягоди з основних регіонів, де її найбільше збирають — з Одеської, Запорізької та Херсонської області.

"Регіони постачання також зазнали змін. Через військові дії постачання з Бесарабії та півдня України значно знизилося, тоді як зростає значення західних регіонів, таких як Прикарпаття та Закарпаття, де виноград продовжує вирощуватися і має великий потенціал для подальшого розвитку", — пояснює вона.

Попович прогнозує, що надалі українці можуть чекати на здешевшання, але воно буде незначним.

Ціни на виноград на ринках та магазинах України

Наразі ціна на виноград (темній та білий) на оптовому ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" складає 85 гривень за 1 кілограм. У 2023 році темний коштував 65 гривень, а білий — 53 гривні. Здорожчання відбулось на 30,8% та 37,7% відповідно.

Водночас згідно з даними "Мінфін", у вересні ця ягода в середньому коштує 111,85 гривні за 1 кілограм. Місяцем раніше її ціна складала 141,64 гривні, тобто на 29,79 гривні вище.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що популярний осінній фрукт дешевшає з кінця літа.