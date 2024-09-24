В Україні скоро знову подорожчає хліб: скільки доведеться платити

Вартість не зафіксується на одному місці

На українському ринку продовжує дорожчати хліб. Експерти прогнозують, що зростання цін у найближчі місяці прискориться.

За словами першого віцепрезидента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, передає Мінфін, не так давно постачальники пішли на зустріч торговим мережам та не підвищували цінники на понад 5% за три місяці. Однак пекарі вимагали переглянути вартість хліба.

Тож, з початку жовтня цінник на хліб виросте на 5-10%. Пізніше може бути знову перегляд цін, адже є ймовірність, що борошно, паливо та інші складові собівартості хліба дорожчатимуть.

"Наразі експортери вивозять із країни пшеницю, зокрема, продовольчу. У меморандумі за умовами експорту квоту на постачання пшениці на зовнішні ринки збільшили з 15,625 млн до 16,2 млн тонн. Мукомоли та хлібопекарі відмовилися підписувати додаток до меморандуму, оскільки виробники зерна та експортери не прийняли нашу пропозицію щодо розподілу експортних квот, залежно від класу зерна", — каже він і додає, що вивезення продовольчої пшениці має бути під контролем держави, аби уникнути дефіциту продукції з зернової культури на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що салатний овоч за рік здорожчав на 150%.