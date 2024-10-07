Виплати безробітним підняли, але не усім: хто і які суми отримуватиме

Зміни торкнулись лише однієї категорії осіб

В Україні громадяни можуть отримати виплати по безробіттю. З жовтня поточного року відбулось підвищення мінімальної допомоги до 3 тисяч гривень.

Такі зміни передбачені для тих, які мають щонайменше 7 місяців страхового стажу за останні 12 місяців, а також зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Водночас для осіб, які не мають страхового стажу, сума виплати не зміниться, тобто 1500 гривень.

Хто в Україні може отримати грошову допомогу по безробіттю

Згідно з даними "Дія", на неї претендуватимуть застраховані та незастраховані особи, яких визнано безробітними (застрахованими є всі платники ЄСВ) — люди віком від 15 до 70 років, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших доходів як джерела існування. При цьому такі особи готові та здатні братися до роботи.

Безробітною може бути визнана:

особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років);

особа з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу;

особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці — припинення або перепрофілюванням підприємств чи скорочення кількості працівників.

Сума виплати становить:

Мінімальна допомога нараховується тим,:

кого звільнили з підстав, які потягли за собою дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність;

чий страховий стаж протягом року, який передує місяцю реєстрації безробітним, менший шести місяців;

тій молоді, закінчила або припинила навчання в закладах освіти, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та шукає першу роботу.

В інших випадках розмір допомоги залежить від страхового стажу та визначається у відсотках до середньої заробітної плати (доходу):

до двох років — 50 %;

від двох до шести років — 55 %;

від шести до 10 — 60 %;

понад 10 років — 70 %.

Розмір допомоги залежить і від того, як довго особа є безробітною:

перші 90 календарних днів — 100 %;

упродовж наступних 90 календарних днів — 80 %;

надалі — 70 %.

Однак варто зауважити, що сума не може бути більшою за чотирикратну суму прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Загальна кількість днів виплати грошової допомоги не має перевищувати 360, а особам передпенсійного віку — не більше 720 днів з дня її призначення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто може отримати грошову допомогу за шкоду здоров'ю та життю в Україні.