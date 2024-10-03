Значна грошова допомога за шкоду життю та здоров'ю: хто з українців може її отримати

За певних обставин кошти отримує сім'я

Деякі українці можуть отримати одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю. Її розмір коливається від 200 000 до 1 000 000 гривень.

На неї мають право чотири категорії осіб. Про це йдеться у законі "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України".

Хто може отримати гроші

Право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю мають особи з числа:

працівників об’єктів критичної інфраструктури,

державних службовців,

посадових осіб місцевого самоврядування,

Якщо вони стали особами з інвалідністю у зв'язку з поранення, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання під час виконання посадових обов'язків у період військової агресії Російської Федерації проти України в районах проведення після 24 лютого 2022 року воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавались після цієї дати бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам.

Якщо особи, які мають право на виплату, загинули, то кошти нараховуватимуться їхнім сім'ям.

Яка сума одноразової грошової допомоги

Згідно зі законом, розмір виплати складає:

особам з інвалідністю I групи – 800 тисяч гривень ;

; особам з інвалідністю II групи – 500 тисяч гривень ;

; особам з інвалідністю III групи – 200 тисяч гривень ;

; у разі загибелі (смерті) – 1 мільйон гривень

Постраждалі, яким передбачена ця виплата, можуть отримати її протягом 3 років з моменту отримання прав на неї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як і хто може отримати грошову допомогу на поховання.