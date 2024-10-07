Выплаты безработным подняли, но не всем: кто и какие суммы будет получать
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Изменения коснулись только одной категории лиц
В Украине граждане могут получить выплаты по безработице. С октября этого года произошло повышение минимальной помощи до 3 тысяч гривен.
Такие изменения предусмотрены для тех, кто имеет не менее 7 месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев, а также зарегистрированных внутри перемещенных лиц. Об этом сообщила народный депутат, член Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина.
В то же время для лиц, не имеющих страхового стажа, сумма выплаты не изменится, то есть 1500 гривен.
Кто в Украине может получить пособие по безработице
Согласно данным "Дія", на нее будут претендовать застрахованные и незастрахованные лица, признанные безработными (застрахованными все плательщики ЕСВ) — люди в возрасте от 15 до 70 лет, которые из-за отсутствия работы не имеют заработка или других доходов как источника существования. При этом такие лица готовы и способны приступать к работе.
Безработным может быть признано:
- лицо трудоспособного возраста до назначения пенсии (в том числе на льготных условиях или за выслугу лет);
- лицо с инвалидностью, не достигшее пенсионного возраста и получающее пенсию по инвалидности или социальной помощи;
- лицо, младше 16-летнего возраста, работавшее и уволенное в связи с изменениями в организации производства и труда — прекращение или перепрофилирование предприятий или сокращение количества работников.
Сумма выплаты составляет:
Минимальная помощь начисляется тем:
- кого уволили по основаниям, повлекшим дисциплинарную, административную или уголовную ответственность;
- чей страховой стаж в течение года, предшествующий месяцу регистрации безработным, менее шести месяцев;
- той молодежи, окончила или прекратила обучение в учебных заведениях, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы и ищет первую работу.
В других случаях размер помощи зависит от страхового стажа и определяется в процентах к средней заработной плате (доходу):
- до двух лет — 50%;
- от двух до шести лет — 55%;
- от шести до 10 — 60%;
- более 10 лет — 70%.
Размер помощи зависит и от того, как долго лицо безработно:
- первые 90 календарных дней — 100%;
- в течение следующих 90 календарных дней — 80%;
- в дальнейшем — 70%.
Однако следует отметить, что сумма не может быть больше четырехкратной суммы прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Общее количество дней выплаты помощи не должно превышать 360, а лицам предпенсионного возраста — не более 720 дней со дня ее назначения.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто может получить денежную помощь за вред здоровью и жизни в Украине.