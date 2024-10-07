Выплаты безработным подняли, но не всем: кто и какие суммы будет получать

Изменения коснулись только одной категории лиц

В Украине граждане могут получить выплаты по безработице. С октября этого года произошло повышение минимальной помощи до 3 тысяч гривен.

Такие изменения предусмотрены для тех, кто имеет не менее 7 месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев, а также зарегистрированных внутри перемещенных лиц. Об этом сообщила народный депутат, член Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

В то же время для лиц, не имеющих страхового стажа, сумма выплаты не изменится, то есть 1500 гривен.

Кто в Украине может получить пособие по безработице

Согласно данным "Дія", на нее будут претендовать застрахованные и незастрахованные лица, признанные безработными (застрахованными все плательщики ЕСВ) — люди в возрасте от 15 до 70 лет, которые из-за отсутствия работы не имеют заработка или других доходов как источника существования. При этом такие лица готовы и способны приступать к работе.

Безработным может быть признано:

лицо трудоспособного возраста до назначения пенсии (в том числе на льготных условиях или за выслугу лет);

лицо с инвалидностью, не достигшее пенсионного возраста и получающее пенсию по инвалидности или социальной помощи;

лицо, младше 16-летнего возраста, работавшее и уволенное в связи с изменениями в организации производства и труда — прекращение или перепрофилирование предприятий или сокращение количества работников.

Сумма выплаты составляет:

Минимальная помощь начисляется тем:

кого уволили по основаниям, повлекшим дисциплинарную, административную или уголовную ответственность;

чей страховой стаж в течение года, предшествующий месяцу регистрации безработным, менее шести месяцев;

той молодежи, окончила или прекратила обучение в учебных заведениях, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы и ищет первую работу.

В других случаях размер помощи зависит от страхового стажа и определяется в процентах к средней заработной плате (доходу):

до двух лет — 50%;

от двух до шести лет — 55%;

от шести до 10 — 60%;

более 10 лет — 70%.

Размер помощи зависит и от того, как долго лицо безработно:

первые 90 календарных дней — 100%;

в течение следующих 90 календарных дней — 80%;

в дальнейшем — 70%.

Однако следует отметить, что сумма не может быть больше четырехкратной суммы прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Общее количество дней выплаты помощи не должно превышать 360, а лицам предпенсионного возраста — не более 720 дней со дня ее назначения.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто может получить денежную помощь за вред здоровью и жизни в Украине.