Какая сумма максимальной пенсии в Украине и изменится ли она до конца года

Размер зависит от прожиточного минимума

В Украине есть минимальный и максимальный размер пенсионных выплат. Последнее начисление до конца 2024 года не может составлять более 23 610 гривен.

Эта сумма зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Это предусмотрено Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно закону, максимальная пенсия для пожилых лиц не может превышать 10 прожиточных минимум. С 1 января текущего года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 гривну, поэтому выплата равна 23 610 гривнам. Увеличение суммы до конца текущего года не предусмотрено.

Следует отметить, что эта сумма начисляется уже со всеми возможными надбавками, доплатами, повышениями и целевой помощью (кроме доплат для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы в 2024 году могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, однако для этого нужно еще иметь определенную норму страхового стажа.

В то же время украинских пенсионеров могут лишить выплат по определенным причинам.