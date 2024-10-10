Пенсія за півроку одним платежем: за якої умови її можна отримати

Пенсійний фонд пояснив, як це зробити

Україна продовжує виплачувати літнім особам пенсійні виплати. Деякі з них можуть отримати 6-місячне нарахування.

Таку можливість мають ті громадяни, які вирішили виїхати за кордон на постійне місце проживання. Про це нагадали в пресслужбі Пенсійного фонду України, посилаючись на закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Сума залежить від розміру пенсії. Це нарахування здійснюється у місяці, наступному за місяцем зняття пенсіонера з обліку та переводяться на пенсійну картку пенсіонера.

Для отримання такої виплати пенсіонеру треба звернутись з відповідною заявою до Пенсійного фонду України й подати заяву. Крім неї особі потрібно надати:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання, або паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства;

довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з пенсіонерів отримуватиме автоматичну грошову допомогу до своїх виплат до кінця поточного року.