Пенсія за півроку одним платежем: за якої умови її можна отримати
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Пенсійний фонд пояснив, як це зробити
Україна продовжує виплачувати літнім особам пенсійні виплати. Деякі з них можуть отримати 6-місячне нарахування.
Таку можливість мають ті громадяни, які вирішили виїхати за кордон на постійне місце проживання. Про це нагадали в пресслужбі Пенсійного фонду України, посилаючись на закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Сума залежить від розміру пенсії. Це нарахування здійснюється у місяці, наступному за місяцем зняття пенсіонера з обліку та переводяться на пенсійну картку пенсіонера.
Для отримання такої виплати пенсіонеру треба звернутись з відповідною заявою до Пенсійного фонду України й подати заяву. Крім неї особі потрібно надати:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання, або паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства;
- довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з пенсіонерів отримуватиме автоматичну грошову допомогу до своїх виплат до кінця поточного року.