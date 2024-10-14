Як та де отримати грошову допомогу, якщо ви постраждали від війни

Треба відповідати певним критеріям

Благодійний фонд "Карітас" продовжує здійснювати виплати певним категоріям українців. Наразі реєстрація на грошову допомогу триває в Дніпрі та області.

Як повідомив фонд, проєкт "Надання допомоги з підготовки до зими вразливим категоріям ВПО та місцевому населенню м. Дніпро та Дніпропетровської області" при підтримці Diakonie Katastrophenhilfe спрямований на допомогу громадянам, які постраждали від війни.

Хто має на неї право

Її може отримати родина, яка проживає в Томаківській тергромаді Нікопольського району Дніпропетровської області, та громадяни у Дніпрі, котрі мешкають у місцях тимчасового поселення (шелтерах), яка(і) має(ють) одночасно відповідати таким критеріям вразливості:

особа з інвалідністю (перша-друга група);

людина похилого віку (від 60 років);

домогосподарства з одним головою та/чи жінками, які є основними опікунами родини;

родина з трьома і більше дітьми до 18 чи 23 років (у разі навчання);

вагітна жінка та родини з дітьми віком до трьох років;

особа з хронічними/cерйозними хворобами (проблеми психічного здоров’я).

Яка сума допомоги

Місцеві жителі Томаківської тергромади можуть скористатись допомогою за умови наявності документів, які підтверджують, що особа дійсно постраждала від війни, а також ВПО від 24.02.2022 року.

Сума виплати становить 21 тисячу гривень і вона надаватиметься на закупівлю палива для обігріву.

Водночас для ВПО в Дніпрі, які перемістилися упродовж останнього місяця та проживають у місцях тимчасового поселення (шелтерах), допомога надається у вигляді:

ваучерів на купівлю зимових речей, ковдр (на одного члена родини один ваучер номіналом 4 тис. грн);

ваучерів для купівлі засобів альтернативного живлення та освітлення (2 тис. грн на сім'ю).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким українцям передбачена тримісячна грошова допомога.