Досрочная пенсия в 50 или 55 лет: при каких условиях это возможно

Такая возможность есть у одной категории населения

В Украине для выхода на пенсию гражданину нужно достичь 60, 63 или 65 лет и иметь определенную норму стажа. Однако некоторые из них могут выйти на отдых в 50 или 55 лет.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в 50 лет на пенсию могут выйти женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста при условии приобретения не менее 15 лет страхового стажа.

Такую же пенсию могут назначать отцу в 55 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет по желанию матери или в случае ее отсутствия.

В то же время период ухода за малышом, но не дольше чем до достижения каждым ребенком трехлетнего возраста с 01.01.2004 года учитывается в стаж работы. Для этого нужно предоставить свидетельство о рождении. Однако важно, чтобы мать при уходе за ребенком не работала и получала пособие по уходу до достижения трехлетнего возраста ребенком.

А вот с 01.01.2005 этот период засчитывается на основании данных реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Какие документы нужно собрать

заявление;

паспорт;

свидетельство о браке заявителя (в случае смены фамилии);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

трудовую книжку и другие документы, подтверждающие приобретенный страховой стаж;

свидетельства о рождении детей;

паспорта детей (при наличии).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому могут урезать пенсию в октябре.