Досрочная пенсия в 50 или 55 лет: при каких условиях это возможно
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Такая возможность есть у одной категории населения
В Украине для выхода на пенсию гражданину нужно достичь 60, 63 или 65 лет и иметь определенную норму стажа. Однако некоторые из них могут выйти на отдых в 50 или 55 лет.
Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в 50 лет на пенсию могут выйти женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста при условии приобретения не менее 15 лет страхового стажа.
Такую же пенсию могут назначать отцу в 55 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет по желанию матери или в случае ее отсутствия.
В то же время период ухода за малышом, но не дольше чем до достижения каждым ребенком трехлетнего возраста с 01.01.2004 года учитывается в стаж работы. Для этого нужно предоставить свидетельство о рождении. Однако важно, чтобы мать при уходе за ребенком не работала и получала пособие по уходу до достижения трехлетнего возраста ребенком.
А вот с 01.01.2005 этот период засчитывается на основании данных реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Какие документы нужно собрать
- заявление;
- паспорт;
- свидетельство о браке заявителя (в случае смены фамилии);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- трудовую книжку и другие документы, подтверждающие приобретенный страховой стаж;
- свидетельства о рождении детей;
- паспорта детей (при наличии).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому могут урезать пенсию в октябре.