Повільно, але впевнено до 45 грн: коли курс долара може вирости

Банкір каже, що відсоток здорожчання незначний, але він є

На українському ринку у 2024 році курс долара точно перетне позначку в 42 гривні. А у 2025 році ціна на валюту може ще значніше вирости.

Населенню не варто готуватись до різких стрибків протягом наступного року. Про це повідомив інвестиційний банкір Сергій Фурса у коментарі для 24 Каналу.

"Імовірність є, але не така значна. Може бути, що в кінці року курс буде на рівні 44-45 гривень за долар", — сказав він.

Фурса зауважує, що є великий шанс того, що ціна на американську валюту у 2025 році буде нижча за 45 гривень. Тому на валютному ринку пануватиме стабільність.

Водночас банкір дав прогноз по курсу долара на кінець 2024 року. Він не очікує значних коливань, але курс буде понад 42 гривень.

Курс долара в Україні станом на 16 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 16 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,05 грн (купівля) та 41,50 (продаж). Готівковий курс — 41,42 (купівля) та 41,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,2139 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз щодо курсу долара в Україні наприкінці поточного року.