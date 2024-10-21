Доллар дешевеет, но это ненадолго: что будет с курсом на текущей неделе

Вскоре гривна снова может начать падать в цене

На украинском валютном рынке наблюдается стабильная ситуация с курсом доллара. Местами зафиксировано удешевление валюты.

В течение этой недели, с 21 по 27 октября, показатели в банках и обменниках будут держаться почти на одном уровне. То есть, резких и заметных изменений до конца октября не прогнозируется, как говорит председатель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Шевчишин, передает ТСН.

Он объясняет, что после стабилизации всегда происходит какая-то "буря" на рынке, поэтому есть вероятность, что гривна будет обесцениваться. Однако эта неделя будет спокойной.

Курс доллара по состоянию на 21 октября

По данным портала Минфин, в понедельник, 21 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,0 грн (покупка) и 41,50 (продажа). Наличный курс — 41,45 (покупка) и 41,50 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2308 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что курс в ноябре может поползти вверх. Банкир объяснил, насколько изменится ценник на доллар и почему это, вероятно, произойдет.