Українці зможуть самостійно відкладати пенсію: як та коли працюватиме накопичувальна система

Наразі законопроєкт знаходиться на обговоренні

В Міністерстві соціальної політики підготували законопроєкт про запуск другого рівня пенсійної системи. Реалізація такої ініціативи має початися з 2026 року.

Для проведення нової пенсійної системи потрібно оптимізувати єдиний соціальний внесок та податок на доходи фізичних осіб. Міністерка Оксана Жолнович зауважила, що йдеться про розподіл податків, а не їх підвищення.

Наприклад, 22% ЄСВ мають бути поділені — 20% має надходити у Пенсійний фонд України, а 2% з них у накопичувальний фонд.

"Це не критично в рамках всієї держави, але буде спрямовано безпосередньо на рахунок родині, що потім теж повернеться в ту ж саму економіку, але не у вигляді податку, а у вигляді інвестиційного ресурсу", — пояснює вона.

Водночас Жолнович зауважує, що хоча ця програма має запрацювати з 2026 року, але терміни можуть коригуватись. Це залежить від просування законопроєкту, і поки він перебуває на обговорення Мінфіну та міжнародних партнерів.

Крім того, Мінсоцполітики також підготувало кілька законопроєктів, якими передбачені зміни в чинний солідарній системі.

Що таке накопичувальна пенсійна система

Згідно зі законопроєктом, нововведеннями передбачено, що кожен громадян, що працюватиме, матиме індивідуальне пенсійне накопичення на спеціальному рахунку. На нього надходитимуть кошти з податків та сплат ЄСВ від роботодавців.

Таку виплату можна буде забрати одразу, як українець досягне пенсійного віку. Крім того нарахування пенсії можна розтягнути на 10 років або передати у спадок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з пенсіонерів може отримати підвищені виплати у листопаді.