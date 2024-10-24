Украинцы смогут самостоятельно откладывать пенсию: как и когда будет работать накопительная система

Законопроект находится на обсуждении

В Министерстве социальной политики подготовили законопроект о запуске второго уровня пенсионной системы. Реализация этой инициативы должна начаться с 2026 года.

Для проведения новой пенсионной системы необходимо оптимизировать единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц. Министр Оксана Жолнович отметила, что речь идет о распределении налогов, а не их повышении.

Например, 22% ЕСВ должны быть поделены так — 20% должны поступать в Пенсионный фонд Украины, а 2% из них в накопительный фонд.

"Это не критично в рамках всего государства, но будет направлено непосредственно на счет семье, что потом тоже вернется в ту же экономику, но не в виде налога, а в виде инвестиционного ресурса", — объясняет она.

В то же время, Жолнович отмечает, что хотя эта программа должна заработать с 2026 года, но сроки могут корректироваться. Это зависит от продвижения законопроекта и пока он находится на обсуждении Минфина и международных партнеров.

Кроме того, Минсоцполитики также подготовило несколько законопроектов, предусматривающих изменения в действующей солидарной системе.

Что такое накопительная пенсионная система

Согласно законопроекту, нововведениями предусмотрено, что каждый гражданин, который будет работать, будет иметь индивидуальное пенсионное накопление на специальном счете. На него будут поступать средства по налогам и уплатам ЕСВ от работодателей.

Такую выплату можно будет забрать сразу, как украинец достигнет пенсионного возраста. Кроме того, начисление пенсии можно растянуть на 10 лет или передать по наследству.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из пенсионеров может получить повышенные выплаты в ноябре.