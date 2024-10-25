Курс реагуватиме на два важливі чинники: чи здорожчає долар наступного тижня

Банкір спрогнозував коридор коливань

На валютному ринку України на початку листопада курс долара реагуватиме на обставини, які пов'язані зі воєнними та енергетичними чинниками. Однак показники будуть більш-менш стабільними.

Як каже начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, передає 24 Канал, кінець жовтня допоможе підвести до підсумків інфляційного періоду. За цей період можна буде зрозуміти, якою очікується ситуація на валютному ринку до кінця 2024 року.

Він каже, є ймовірність, що 31 жовтня офіційний курс долара зафіксується біля 41,3 – 41,5 гривні. Якщо буде так, то це означатиме, що за вересень-жовтень курс виріс в середньому на 1% і це нормально.

"Валютний ринок перебуває в комфортних умовах і будь-які можливі відповіді курсу на інфляційний тиск вдало гасяться регулятором, що зберігає повільний і незагрозливий курсовий рух вгору, і, коли потрібно, ефективно тамуючи попит валютними інтервенціями", — пояснив Лєсовий.

Яким прогнозується курс на наступному тижні

Згідно з даними, на міжбанку курс долара коливатиметься в межах 41,1-41,5 гривні, а на готівковому ринку — 41,2-41,7 гривні. Водночас щоденні коливання на міжбанку очікуються до 0,1 – 0,2 гривні, в комбанках – до 0,3 – 0,5 гривні, в обмінних пунктах – до 0,5 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чого очікувати від курсу долара в Україні до кінця робочого тижня.