Сколько будет стоить доллар в ближайшие дни

Нацбанк постарается не допускать серьезного колебания

Текущая неделя на валютном рынке Украины должна была отличиться повышенным спросом на валюту. Это разъясняется периодом начисления заработных плат гражданам.

Нацбанк продолжает следить за курсом и пытается недопускать чрезмерное его колебание. Об этом сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает "24 Канал".

Согласно ее прогнозу, наличный курс доллара в течение 1-3 ноября будет колебаться в пределах 41,30-41,70 гривен. Итак, 100 долларов будут стоить около 4130-4170 гривен.

В то же время есть один фактор, который повлияет на курс, а именно решение Нацбанка по учетной ставке. Он может ее повысить из-за ускорения инфляции за последние месяцы, но рынок прогнозирует, что изменения не произойдут.

Курс доллара в Украине по состоянию на 1 ноября

По данным портала "Минфин", в пятницу, 1 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,55 (продажа). Наличный курс — 41,45 (покупка) и 41,49 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2194 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, когда курс доллара в Украине будет постепенно приближаться к показателям, которые были заложены в бюджет 2024 года.