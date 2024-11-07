Будет ли зависеть курс доллара в Украине от выборов в США

Эксперт объяснил все нюансы

В Украине активно обсуждается тема выборов в США и их влияние на курс доллара. Однако эксперт уверен, что в ближайшие месяцы ситуация на валютном рынке будет колебаться в зависимости от экономических факторов.

По словам руководителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, передает "24 Канал", самой вероятной проблемой будет проверка программ поддержки для Украины, а также возможные политические действия, направленные против интересов нашей страны.

Пендзин объясняет, что ситуация зависит от политики. Если США будет предоставлять Украине такой же объем финпомощи, как сейчас, то курс доллара не почувствует изменений.

Курс доллара в Украине по состоянию на 7 ноября

По данным портала Минфин, в четверг, 7 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,20 грн (покупка) и 41,70 (продажа). Наличный курс — 41,55 (покупка) и 41,60 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,4562 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, достигнет ли курс доллара 42 гривен в начале ноября в Украине.