В Україні злетять ціни на популярну крупу

Магазини не одразу відреагують на такі зміни

На ринку спостерігається ріст вартості на популярні види круп. Експерти прогнозують, що в Україні відбудеться ще більше здорожчання гречки, адже збільшилась закупівельна ціна на неї.

Як розповіла директор крупозаводу "Озерянка" Анна Босюк "Укрінформу", цього року майже вдвічі зросли закупівельні ціни на цю крупу. До початку збирання нового врожаю вартість на зерно була близько 8-10 тисяч гривень за одну тонну, а наразі вона складає 15 тисяч гривень.

Вона також розповіла, що у 2024 році були зменшені площі для вирощування гречки. Водночас на врожай також вплинуло спекотне літо. Наразі фермери притримують залишки торішнього збору гречки й очікують на підняття ціни, аби якомога дорожче продати.

Магазини не в змозі будуть швидко підняти ціни, бо мають значні залишки, які поступово реалізують, як каже експертка. Однак здорожчання відбудеться на нову партію гречаної крупи.

"Ціна на гречку зросте. Зараз її спрогнозувати важко, але орієнтуємося, що будемо її відпускати по 30-35 грн/кг, а в торгівельних мережах вона коштуватиме орієнтовно 37-40 грн", — резюмувала Босюк і додала, що дефіциту крупи не буде, її має вистачити для споживання й експорту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав те, наскільки за місяць змінилась вартість на мандарини та апельсини.