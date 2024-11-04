Салатний овоч здорожчав на майже 60 грн за місяць: що буде далі

Фермери вже завершують сезон збору

В Україні продовжують дорожчати тепличні огірки. Основною причиною такої тенденції стало суттєве скорочення пропозиції овочу.

На початку листопада виробники продають огірки від 90 до 115 гривень за кіло і ціна коливається залежно від якості та обсягів партії. За тиждень вартість виросла на 13%, як повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Вони пояснюють, що наразі є багато комбінатів, що вже завершили сезон реалізації, а інші пропонують цей овоч невеликими партіями. На ціни також вплинув досить високий попит.

Варто зазначити, що зараз тепличним комбінатам вдається продавати огірки вже в середньому на 57% дорожче, аніж торік. Гравці ринку зауважили, що є ймовірність подальшого зростання цін у цьому сегменті.

Ціни на огірки в магазинах

Згідно з даними "Мінфіну", огірки наразі коштують 119,35 гривні. У жовтні вони були дешевше на 17,72 гривні — 101,63 гривні.

Середня ціна на огірки гладкі у листопаді складає 157,70 гривні, але у жовтні вони коштували 100,54 гривні. Тобто були дешевше на 57,16 гривні.

Огірки довгоплідні 1 кг наразі можна придбати в середньому за 129,0 гривні. У жовтні ціна була меншою на 51,42 гривні, тобто 77,58 гривні.

Наразі магазини пропонують купити огірки колючі за 164,90 гривень. У жовтні цінник складав 106,38 гривні, тобто був меншим на 58,52 гривні.

Водночас вартість на огірки короткоплідні наразі 134,90, а у жовтні була 91,53 гривні. Тобто різниця складає 43,37 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому в Україні продовжують зростати ціни на яйця.