Обіду без них точно не буде: популярні продукти продовжують дорожчати

На деякі товари вартість помітно змінилась

На українському ринку з жовтня мав подорожчати хліб і цінник виріс би на 5-10%. Прогноз потихеньку збувається і вже місцями ціна на товар виросла на понад 4 гривень.

Найменше вартість змінилась на батон, а найбільше — на хліб житній. Про це йдеться у "Мінфін".

Ціни на хліб в магазинах

Наразі хліб пшеничний нарізка 650 гр коштує в середньому 35,35 гривні. Місяцем раніше вартість складала 34,60 гривень. Тобто за місяць вона виросла на 0,75 гривні.

Водночас за хліб пшеничний "Цар Хліб" нарізка 600 гр потрібно віддати в середньому 36,57 гривні. У вересні цінник складав 33,81 гривні, тобто був меншим на 2,76 гривні.

Водночас середній цінник на батон "Батон-Рум'янець" нарізка 450 гр складає 28,39 гривні. Середня ціна у вересні була 28,02 гривні. Тобто за місяць вартість виросла на 0,37 гривні.

Тим часом середня вартість хліба житнього "Riga Бородинівський" 300 гр наразі 43,73 гривні, але місяцем раніше була меншою на 4,16 гривні — 39,57 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціни також не будуть стояти на популярну крупу в Україні.