Три популярных напитка подорожали: как изменились цены за месяц

Есть актуальные цены в магазинах

Вместе с популярными продуктами на украинском рынке дорожают и напитки. Хотя цены на минеральную воду, кока-колу и сок выросли несущественно, но разница на протяжении октября-ноября точно есть.

Наибольшее удорожание произошло на кока-колу, которая за месяц выросла в стоимости почти на 2 гривны. Об этом свидетельствуют данные "Минфина".

Цены на минеральную воду, кока-колу и сок в магазинах

В настоящее время минеральную воду "Моршинская" слабогазированную 1,5 л можно приобрести в среднем за 23,66 гривны. Месяцем ранее ее стоимость составляла 22,73 гривны, то есть была ниже на 0,93 гривны.

Кока-кола 1,75 л в ноябре стоит в среднем 49,40 грн. В октябре стоимость была меньше на 1,77 гривны, то есть была 47,63 гривны.

В этом месяце средний ценник на сок яблочный Rich 1 л составляет 77,85 гривны. В октябре он был дешевле на 0,05 гривны – 77,80 гривны.

В то же время стоимость на сок "Наш Сок" мультивитамин с мякотью в настоящее время составляет 42,90 гривны. Месяцем ранее он стоил 41,43 гривны и был дешевле на 1,47 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине будет дорожать популярный продукт, который есть почти у каждого на кухне.