Доллар подорожает еще сильнее: каким будет курс на этой неделе

Наличный рынок постарается держать высокие показатели

В течение текущей недели на украинском валютном рынке ожидается небольшой рост курса доллара. Основная причина – низкие показатели в четверг-пятницу, 7-8 ноября.

Однако ближе к концу недели будет усиление предложения американской валюты со стороны бизнеса. Это произойдет из-за приближающейся предельной даты уплаты крупных квартальных налогов, как сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Хотя, как она добавляет, наличный рынок постарается удержать цену доллара выше 41,50 гривны.

Поэтому в течение 13-17 ноября 2024 курс доллара будет колебаться в пределах 41,40-41,60 гривны.

Курс доллара в Украине по состоянию на 13 ноября

По данным портала "Минфин", в среду, 13 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,20 грн (покупка) и 41,70 (продажа). Наличный курс — 41,70 (покупка) и 41,75 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3763 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда курс доллара может вырасти до 42 гривен в Украине.