Підзаробити влітку на смаколиках: з’явилася ідеальна вакансія для студентів у Франківську

Кандидату варто вміти працювати просто неба

Літо вже на горизонті, а з ним — нові можливості підзаробити! У самому серці Івано-Франківська з'явилась вакансія продавця морозива, яка чудово підходить для студентів, молоді або тих, хто шукає часткову зайнятість.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Як зазначила авторка, зарплатню виплачують в кінці кожного робочого дня.

Приватна підприємиця шукає відповідальну, ввічливу людину, яка не боїться спілкування, вміє швидко рахувати і просто обожнює морозиво.

Скриншот вакансії

Що потрібно робити

продавати морозиво з лотка просто в центрі міста : як м’яке, що набирається ложкою, так і порційне у папірчиках;

: як м’яке, що набирається ложкою, так і порційне у папірчиках; спілкуватися з покупцями з усмішкою;

приймати та замовляти товар;

підтримувати чистоту робочого місця;

бути уважним при розрахунках — робота з готівкою.

Які умови пропонують

Графік роботи передбачає повну зміну з 10:00 до 20:00, але завдяки чергуванню з напарницею робочих днів у тижні буде лише 2–4. Це дозволяє гнучко поєднувати роботу з навчанням чи іншими справами. Робота здійснюється за змінною системою, тому навантаження рівномірно розподіляється між продавцями.

Оплата — щоденна (від 7 000 до 8 000 гривень): заробіток видається одразу після закінчення кожної зміни. Це особливо зручно для студентів або тих, хто шукає швидкий дохід. Зарплата формується з фіксованої ставки та додаткових відсотків від обсягу продажів, тож чим активніше працюєш — тим більше заробляєш.

Місце роботи — жвава пішохідна зона Івано-Франківська, де завжди людно. Це означає не тільки гарний настрій навколо, а й стабільний потік клієнтів.

Колектив невеликий, до 10 осіб, де панує дружня, неформальна атмосфера. Тут цінують взаємоповагу, підтримку та доброзичливе ставлення до кожного нового працівника.

Які вимоги від студента

Підприємиця шукає на цю зайнятість того, хто відповідально ставиться до своїх обов’язків та вміє підтримувати порядок як у робочому процесі, так і на своєму місці. Охайність — важливий критерій, адже йдеться про продукт харчування на відкритому повітрі.

Також важливо, щоб кандидат швидко адаптувався до нових завдань і не мав труднощів з навчанням.

Контакт з людьми — невід’ємна частина цієї роботи, тому відкритість, ввічливість і позитивне ставлення до клієнтів стануть великим плюсом.

І нарешті, слід врахувати, що продавати морозиво доведеться просто неба. Тож важлива готовність працювати у вуличних умовах.

Ця вакансія — чудова нагода для студентів підзаробити влітку або під час навчання без шкоди для розкладу. А також це можливість отримати досвід роботи з клієнтами та трохи сонячного настрою щодня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Дніпрі шукають менеджера інтернет-магазину у сфері парфумерії та косметики. На посаді можна отримати додатковий дохід без шкоди навчанню.