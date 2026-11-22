Дехто захопився вправністю літньої пані

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На Львівщині українці побачили незвичну картину, яка вже стала мемом. Адже бабуся для пересування містечком Яворів обрала незвичний транспорт.

Про це свідчить опубліковане в мережі відео. На кадрах видно, як літня пані у хустинці їздить містом на триколісному електроскутері.

"Бабуся-драйверка показує, як треба їздити дорогами Яворова", — йдеться у підписі під відео.

Виглядає це досить кумедно, адже електроскутер досить великий, а бабуся на його фоні виглядає зовсім мініатюрною. Враховуючи те, як вправно жінка керує транспортом, можна припустити, що за його кермом вона не один місяць.

Електроскутери досить часто обирають для себе пенсіонери, однак особливість саме цієї моделі наявність причепу. Саме тому бабуся за його кермом виглядає досить не звично. Це вже встигли в коментарях відмітити користувачі. Люди пишуть:

Молодець

Безстрашна

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