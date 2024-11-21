Пропозиція долара збільшиться, але як коливатиметься курс найближчими днями

Чого очікувати від валюти до кінця робочого тижня

Курс долара на українському ринку до 22 листопада не перевищить межу в 42 гривні. Упродовж цього тижня певні фактори призведуть до зростання пропозиції валюти.

Як прогнозує аналітик Олексій Козирев, до п'ятниці, 22 листопада, курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде коливатись в коридорі від 40,90 до 41,80 гривні, а в обмінниках — від 41,10 до 41,75 гривні.

"Головним продавцем долара на торгах традиційно залишиться НБУ. Але період бюджетних платежів у бізнесу, швидке завершення місяця та поточна господарська діяльність компаній призведуть до певного зростання пропозиції на ринку валюти із боку клієнтів", — пояснює він.

Водночас більшість обмінників та банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 копійок.

Курс долара в Україні станом на 20 листопада

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 20 листопада, середній курс долара в українських банках становить 41,15 грн (купівля) та 41,65 (продаж). Готівковий курс — 41,60 (купівля) та 41,65 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,2533грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з курсом долара в Україні на поточному тижні. Національний банк намагатиметься контролювати гривню.