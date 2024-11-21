Предложение доллара увеличится, но как будет колебаться курс в ближайшие дни

Чего ждать от валюты до конца рабочей недели

Курс доллара на украинском рынке до 22 ноября не превысит предела в 42 гривны. В течение этой недели некоторые факторы приведут к росту предложения валюты.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, к пятнице, 22 ноября, курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет колебаться в коридоре от 40,90 до 41,80 грн, а в обменниках — от 41,10 до 41,75 грн.

"Главным продавцом доллара на торгах традиционно останется НБУ. Но период бюджетных платежей у бизнеса, скорое завершение месяца и текущая хозяйственная деятельность компаний приведут к определенному росту предложения на рынке валюты со стороны клиентов", — объясняет он.

В то же время большинство обменников и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек.

Курс доллара в Украине на 20 ноября

По данным портала "Минфин", в четверг, 20 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,15 грн (покупка) и 41,65 (продажа). Наличный курс — 41,60 (покупка) и 41,65 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2533 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал, что будет с курсом доллара в Украине на текущей неделе. Национальный банк постарается контролировать гривну.