Трьом категоріям військових передбачено грошову допомогу: які є суми виплати

Програма виплати буде чинна до 2026 року включно

Бахмутська міська територіальна громада надає матеріальну підтримку для учасників АТО/ООС, мобілізованих, військових та їх сімей, в тому числі якщо їх членами є загиблі бійці. Мінімальна сума виплати стартує від майже 9 тисяч гривень.

Виплата такої матеріальної підтримки передбачена програмою, яка діятиме з 2023 по 2026 роки. Її сума та вид залежить від статусу та обставин заявника, як пояснили в УСЗН Бахмутської міської ради.

Які є виплати й кому вони передбачені

Згідно з даними, допомога:

при звільненні з військової служби складає 8 760 гривень (станом на 2024 рік) та надається одноразово ветеранам війни, Захисникам і Захисницям України, які є мешканцями Бахмутської громади та були звільнені зі служби або роботи після 24 лютого 2022 року;

мобілізованим та контрактникам складає 30 280 грн (станом на 2024 рік) та надається військовозобов’язаним мешканцям Бахмутської громади, які були призвані на військову службу по мобілізації або уклали перший контракт на строк не менше 3 років, починаючи з 1 січня 2024 року;

пораненим складає 15 000 грн та надається Захисникам і Захисницям України, які є мешканцями Бахмутської громади та отримали поранення, травму чи контузію під час участі в бойових діях, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Аби отримати таку виплату, заявникам необхідно зібрати такі документи:

заява про надання матеріальної допомоги;

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка про взяття на облік ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);

документи, що підтверджують статус та обставини (посвідчення, довідки, виписки);

реквізити особистого банківського рахунку (IBAN)

Крім цього, їм потрібно надіслати скан або фотокопії документів на email: [email protected] і звернутись до Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому деякі військові можуть не отримати одноразову допомогу внаслідок поранення.