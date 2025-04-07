Зеленський підписав резонансний законопроєкт. Що він змінює

Зміни стосуються сфери земельного господарства

Президент України Володимир Зеленський підписав резонансний законопроєкт у сфері земельного законодавства. Він спрямований на посилення захисту прав добросовісного набувача.

Про це свідчать дані порталу Верховної Ради України про закон № 12089 "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача". Президент підписав його 7 квітня.

Згідно з цим законопроєктом має бути обмежено до 10 років термін повернення в державну чи комунальну власність незаконно відчужених у приватну власність земельних ділянок. Тобто закон врегульовує ситуацію, коли добросовісний набувач, який міг не знати про певне порушення щодо земельної власності, опиняється в юридично вразливому становищі. Фактично людина ризикує втратити своє майно без компенсації.

Цей же законопроєкт повинен змінити цю ситуацію. Встановлено строк перегляду законності набуття майна — 10 років. Якщо ж після цього виявлено якісь порушення, втрата майна має компенсуватись. Також закон чітко окреслив запровадження відповідальності за цей процес посадових осіб, які могли призвести до цієї ситуації.

Автори законопроєкту впевнені, що він підвищить відповідальність держслужбовців і знизити корупційні ризики. До того ж положення цього закону не поширюється на об’єкти культурної спадщини, землі природно-заповідного фонду, критичну інфраструктуру та інші категорії, які мають особливе значення.

Зауважимо, що навколо законопроєкту №12089 було чимало розмов, адже є побоювання, що законодавчі зміни дозволять легалізувати оборудки з комунальної та державною землею. Натомість автори нормативно-правового акту запевняють: він захистить лише тих, хто діяв в межах закону, а з рештою власників розбиратимуться правоохоронці.

Більше про резонансний законопроєкт читайте у матеріалі "Земельний дерибан прощаємо, гучні справи закриваємо? Прийнятий Радою закон наробив галасу".

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