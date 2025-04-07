Ціни на лимони поповзуть вгору в Україні. В чому причина

Одна з країн призупинила продаж лимонів за кордон, тому в Україні цитрусового буде замало

Лимони можуть зникнути з полиць українських супермаркетів через тимчасове призупинення експорту з Туреччини з 8 квітня поточного року.

Причиною зупинки вивозу цього цитрусового з країни стала несприятлива погода в районах збору. Про це повідомило "Dogus" з посиланням на Міністерство торгівлі.

Згідно зі заявою Міністерства, в деяких частинах країни відбулась холодна погода та місцями тримались заморозки. Тому задля підтримки балансу внутрішнього попиту, пропозиції лимонів на ринку та надання пріоритету безпеки, було вирішено припинити експорт з Туреччини.

Там же додали, що вони використовуватимуть "інструменти політики зовнішньої торгівлі", аби захистити вітчизняне виробництво від спекулятивного зростання цінників.

"Найближчим часом наше Міністерство торгівлі тісно співпрацюватиме з відповідними організаціями державного та приватного секторів, особливо з Міністерством сільського та лісового господарства, і, як і раніше, рішуче використовуватиме всі політичні заходи та інструменти контролю, щоб захистити продовольчі постачання та безпеку, полегшити доступ наших людей до продуктів харчування за розумними цінами та запобігти маніпулятивним ситуаціям, які можуть виникнути на продовольчих ринках", — мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в деяких магазинах України кілограм черешні коштує як пенсія за місяць.