Українці, що підписали контракт чи мобілізувались, можуть отримати одноразову допомогу

Максимальні виплати передбачені в трьох містах

Чоловіки, які вирішили мобілізуватись або підписати контракт на службу, розраховують на одноразову грошову допомогу. Однак в різних містах України її сума значно відрізняється.

Виплати коливаються від 10 до 50 тисяч гривень. Про це пише "Слово і діло".

В яких сумах та де відбувається нарахування одноразової виплати для військових

Київ — військовим (мобілізованим та контрактникам) здійснюються по 30 тисяч гривень на зарплатний рахунок автоматично;

Луцьк — виплачують одноразово 15 тисяч гривень лише для контрактників;

Івано-Франківськ — мобілізованим та контрактникам здійснюватимуть по 50 тисяч гривень, якщо ті перебувають на передовій та 20 тисяч гривень — далі від лінії фронту. Їх виплачуватимуть на придбання спорядження;

Львів — нараховують одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень для військових, які підписали контракти з військовими частинами Десантно-штурмових військ та Військово-морських сил. Це також стосується тих, хто підписав повторний контракт на три роки;

Одеса — мобілізовані та контрактники, що пішли на службу з 1 січня 2024 року отримають 20 тисяч гривень;

Полтава — мобілізовані отримають по 10 тисяч гривень;

Тернопіль — мобілізовані та контрактники розраховують на 10 тисяч гривень на спорядження та технічні засоби, якщо вони беруть активну участь у бойових діях;

Чернігів — 20 тисяч гривень отримають мобілізовані з 1 січня 2024 року, які зареєстровані у Чернігові. На неї розраховують і військовозобов'язані, які мають статус ВПО, якщо вони перебувають в цьому місті не менш як рік;

Вінниця — наразі в місті лише плануються виплати у 50 тисяч гривень для добровольців, що підписують контракт та 30 тисяч гривень для мобілізованих. Петицію про цю допомогу мають підписати 350 осіб, аби її почали нараховувати;

Рівне — місцеві жителі направили петицію до мерії з пропозицією виплачувати допомогу до 30 тисяч гривень, однак влада відповіла, що це запитання потребує уточнення даних щодо кількості отримувачів;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з військових зможе отримувати нову щомісячну доплату.