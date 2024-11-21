Трем категориям военных предусмотрена денежная помощь: какие суммы выплаты

Программа выплаты будет действовать до 2026 года включительно

Бахмутское городское территориальное общество оказывает материальную поддержку для участников АТО/ООС, мобилизованных, военных и их семей, в том числе если их членами являются погибшие бойцы.

Выплата такой материальной поддержки предусмотрена программой, которая будет действовать с 2023 по 2026 год. Ее сумма и вид зависят от статуса и обстоятельств заявителя, как объяснили в УСЗН Бахмутского городского совета.

Какие выплаты и кому они предусмотрены

Согласно данным, помощь:

при увольнении с военной службы составляет 8 760 гривен (по состоянию на 2024 год) и предоставляется единовременно ветеранам войны, Защитникам и Защитницам Украины, которые являются жителями Бахмутской общины и были уволены со службы или работы после 24 февраля 2022;

мобилизованным и контрактникам составляет 30 280 грн (по состоянию на 2024 год) и предоставляется военнообязанным жителям Бахмутской общины, которые были призваны на военную службу по мобилизации или заключили первый контракт сроком не менее 3 лет, начиная с 1 января 2024;

раненым составляет 15 000 грн и предоставляется Защитникам и Защитницам Украины, которые являются жителями Бахмутского общества и получили ранения, травму или контузию во время участия в боевых действиях, начиная с 24 февраля 2022 года.

Чтобы получить такую выплату, заявителям необходимо собрать следующие документы :

заявление о предоставлении материальной помощи;

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справка о взятии на учет ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);

документы, подтверждающие статус и обстоятельства (удостоверения, справки, выписки);

реквизиты личного банковского счета (IBAN)

Кроме того, им нужно отправить скан или фотокопии документов на email : [email protected] и обратиться в Управление социальной защиты населения Бахмутского городского совета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему некоторые военные могут не получить единовременную помощь в результате ранения.