Пошкоджений "шахедом" будинок у Луцьку ремонтуватиме фірма з "російським слідом"

На ремонт вже витрачено значні кошти

В Луцьку будинок на проспекті Відродження, пошкоджений російським "шахедом" влітку 2024 року, ремонтуватиме ТОВ "Луцьктехнобуд", яке в минулому мала зв'язки з Росією. До 2015 року фірма мала назву спільне українсько-російське підприємство товариство з обмеженою відповідальністю "Луцьктехнобуд".

Про це у Telegram повідомив головний редактор ІА "Конкурент" і депутат Луцької міської ради Андрій Лучик. Від ворожого удару постраждали останні поверхи будівлі.

"Відновлювали її довго, бо ніяк не могли знайти підрядника. Витратили на ремонт близько трьох мільйонів. Вже 2 квітня 2025 року департамент ЖКГ луцької мерії замовив послуги з капітального ремонту. Вартість – понад 300 тисяч гривень", — пише Лучик.

За ці кошти підрядник має виконати капітальний ремонт житлового будинку. Кінцева дата виконання — 31 грудня 2025 року. Очікувана вартість — 305 453 гривні.

"Договір уклали із ТОВ "Луцьктехнобуд". Зареєстроване воно в обласному центрі на Лідавський. Основний вид діяльності – будівництво трубопроводів. На ринку компанія вже понад 25 років. Цікаво, що до лютого 2015 року вона мала дещо іншу назву – Спільне українсько-російське підприємство товариство з обмеженою відповідальністю "Луцьктехнобуд". Після лютого 2015-го приставка українсько-російське зникла з назви", — пише депутат.

Ця інформація підтверджується у рішенні Господарського суду Волинської області від 2013 року. ОСББ "Перспектива 72" позивалося до "Луцьктехнобуду". В матеріалах суду "Луцьктехнобуд" названо "спільне українсько-російське підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Луцьктехнобуд".

Як розповідав "Телеграф", міська рада Бершаді, що на Вінниччині, планує закупити дрова для забезпечення тепла в навчальних закладах. Відповідно до тендерної документації, планується придбати 6003 кубометри деревини непромислового призначення. Очікувана вартість закупівлі — 13 002 498 гривень.