"Гинуть сотні": Вигівський розповів про кількість поліцейських на фронті і про втрати

Наразі близько 15 тисяч правоохоронців безпосередньо беруть участь на лінії бойового зіткнення

Працівники поліції, як й інші захисники, воюють проти Росії. Нині на фронті знаходиться близько 15 тисяч правоохоронців, і, на жаль, втрати серед особового складу є регулярно.

Про це розповів очільник Нацполіції України Іван Вигівський в ексклюзивному коментарі для "Телеграфу". Також він додав, що поліцейські також регулярно перебувають у зоні проведення бойових дій для евакуації населення та інших завдань.

"Насправді у нас [служить загалом — ред.] близько ста тисяч поліцейських, із яких 25 відсотків — це жінки. Із семидесяти п'яти тисяч 17 відсотків — це ті молоді люди, які не досягли мобілізаційного віку", — підкреслив Вигівський.

За словами Вигівського, точні цифри втрат серед копів є закритою інформацією, але мова йде про "сотні" загиблих правоохоронців. Він зазначив, що втрати є значними і трапляються "майже щодня".

"Гине, на жаль, велика кількість поліцейських. Майже щодня. Цифри, я вже казав, конкретні називати не можу", — сказав очільник Нацполіції.

Як уже зазначалося, наразі близько 15 тисяч правоохоронців безпосередньо беруть участь на лінії бойового зіткнення або виконують функції із забезпечення публічного порядку, евакуації та інших завдань у зоні проведення бойових дій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні може з'явитися військова поліція. Представники цієї служби отримають широкі повноваження, серед яких затримання правопорушників, перевірка авто і не тільки.